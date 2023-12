Business News: l'inflazione rallenta a ottobre allo 0,3 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dell'Oman ha raggiunto lo 0,3 percento in ottobre, rispetto a un tasso dell’1,27 per cento del mese precedente. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa dell'Oman "Oman News Agency", riportando i dati del Centro nazionale per le statistiche e l'informazione (Ncsi). Secondo il rapporto, la frenata dell'inflazione è stata sostenuta dall'aumento dei prezzi di tabacco, generi alimentari e bevande analcoliche, mobili e attrezzature per la casa, cultura, intrattenimento e salute. Al contrario, sono diminuiti i costi per istruzione, trasporti, ristorazione e comunicazioni. Su base annuale, dal rapporto emerge che a ottobre 2023 l’inflazione è calata dal 2,39 per cento allo 0,3 per cento. (Res)