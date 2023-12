Business News: ricavi del Canale di Suez aumentati del 20,3 per cento a novembre su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del Canale di Suez, in Egitto, sono aumentati del 20,3 per cento nel mese di novembre. Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità del Canale di Suez, Osama Rabie, citato da un comunicato del Servizio d'informazione statale dell'Egitto, che precisa che i ricavi sono arrivati a 854,7 milioni di dollari, superando i 710,3 milioni di dollari registrati nel novembre 2022. Anche il numero di navi che hanno attraversato il Canale nell’undicesimo mese dell’anno è cresciuto del 4,3 per cento, raggiungendo un totale di 2.264, rispetto alle 2.171 dello stesso periodo dell’anno scorso. Inoltre, il tonnellaggio netto, una misura del peso del carico trasportato, ha registrato un aumento dell'8,2 per cento nel novembre 2023, raggiungendo 135,5 milioni di tonnellate, rispetto ai 125,2 milioni di tonnellate del novembre 2022. (Cae)