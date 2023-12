Business News: Iraq, taglio di 200 mila barili di petrolio al giorno dal primo gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iraq diminuirà la produzione di petrolio di 200 mila barili al giorno a partire dal primo gennaio. Lo ha dichiarato in una nota il ministero del Petrolio iracheno, specificando che il taglio proseguirà fino alla fine di marzo 2024, in coordinamento con alcuni paesi membri di Opec+. In questo modo, la produzione di petrolio greggio del Paese sarà di 4 milioni di barili al giorno, fino alla fine di marzo. Il ministero ha poi aggiunto che “questo taglio volontario si aggiungerà alla precedente riduzione di 211 mila barili al giorno, che l'Iraq applica da aprile 2023 fino alla fine di dicembre”. (Irb)