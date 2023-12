Business news: Singapore, traffico passeggeri aeroporto Changi supera 90 per cento del livello pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico passeggeri all’aeroporto Changi di Singapore è tornato per la prima volta nel mese di ottobre sopra il 90 per cento dei livelli antecedenti la pandemia di Covid-19. Lo ha fatto sapere in un comunicato l’Autorità per l’aviazione civile della città-Stato. Il mese scorso sono stati 5,12 milioni i viaggiatori transitati per l’aeroporto, contro i 5,65 milioni dell’ottobre 2019. A Changi sono decollati o atterrati 28.700 voli commerciali, circa l’89,8 per cento rispetto a quelli dello stesso mese di quattro anni fa. I dati indicano anche un forte aumento del traffico passeggeri tra Singapore e la Corea del Sud, il mercato che tra i primi dieci ha visto la ripresa più forte dopo la pandemia (123 mila passeggeri in più rispetto all’ottobre 2019). Dietro in classifica si posizionano l’India (al 102 per cento rispetto al 2019) e l’Australia (al 94 per cento). In assoluto, tuttavia, il mercato di riferimento resta l’Indonesia, con 605.876 passeggeri in arrivo o in partenza nel mese di ottobre, seguita da Filippine e Vietnam. (Fim)