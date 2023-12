Business news: India, Ocse prevede crescita 6,3 per cento nell’anno fiscale in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia dell’India dovrebbe crescere del 6,3 per cento nell’anno fiscale 2023-24, iniziato ad aprile, e del 6,1 per cento nel 2024-25. Lo prevede l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) nel suo ultimo “Economic Outlook”. La stima per l’esercizio in corso è stata alzata rispetto al sei per cento del rapporto di giugno mentre quella per il prossimo esercizio è stata corretta al ribasso rispetto al precedente sette per cento. Il rallentamento rispetto al 7,2 per cento del 2022-23, è attribuito a eventi meteorologici avversi e all’indebolimento delle prospettive internazionali. L’economia indiana, secondo l’Organizzazione, continuerà a essere trainata dall’aumento delle esportazioni di servizi e degli investimenti pubblici. L’Ocse prevede, inoltre, un calo progressivo dell’inflazione, un fattore positivo insieme alla fine del fenomeno climatico periodico del Nino, agli incrementi di produttività derivanti dalle riforme e al miglioramento delle condizioni globali. Nella seconda metà del 2024 l’allentamento della politica monetaria dovrebbe incoraggiare gli investimenti delle imprese e la spesa delle famiglie. Gli investimenti pubblici dovrebbero rimanere elevati, ma si attende un ulteriore consolidamento fiscale. (Inn)