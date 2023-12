Business news: India, importazioni acciaio dalla Cina ai massimi in quattro anni da aprile a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le importazioni indiane di acciaio dalla Cina hanno toccato i massimi in quattro anni da aprile ad ottobre, con un aumento del 47,3 per cento su base annua. Lo riporta la piattaforma di notizie "Channel News Asia" sulla base di dati provvisori diramati dal governo di Nuova Delhi. La Cina, il principale produttore di acciaio al mondo, ha esportato verso l'India soprattutto laminati a freddo, coils, lamiere e tubi laminati a caldo. Nel periodo di riferimento, l'India ha importato un totale di 3,5 milioni di tonnellate di acciaio, in aumento del 10,1 per cento su base annua. La Corea del Sud è stata il secondo partner commerciale di Nuova Delhi nel settore, con 1,1 milioni di tonnellate di acciaio spedite. Da aprile ad ottobre, la produzione domestica di acciaio si è attestata a 82,2 milioni di tonnellate (+15 per cento su base annua), spedite soprattutto verso l'Italia, la Spagna, il Belgio, il Nepal e gli Emirati Arabi Uniti. Il consumo interno si è inoltre attestato a 75,8 milioni di tonnellate, in aumento del 15 per cento rispetto al 2022. (Cip)