Business News: Egitto e sudcoreana Stx firmano memorandum d’intesa per porto di Jarjoub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti dell’Egitto ha firmato un memorandum d'intesa con la società sudcoreana Stx per sviluppare il porto di Jarjoub sul Mar Mediterraneo, a ovest della città egiziana di Marsa Matrouh. Lo riferisce un comunicato stampa dello stesso ministero, secondo cui l’accordo rientra nel quadro degli sforzi per rendere l'Egitto un centro globale per i servizi commerciali e logistici, e del piano di sviluppo per il governatorato di Matrouh. Il memorandum d'intesa prevede la creazione di una fabbrica per riassemblare le auto usate importate dalla Corea e dal Giappone e riesportarle in Africa. Inoltre, si prevede la creazione di un oleodotto dal territorio libico al porto di Jarjoub e di un terminal container per servire le merci provenienti dall'Asia Orientale e dirette verso il nord e il sud dell'America. Il protocollo prevede inoltre la creazione di una base logistica per fornire linee di navigazione a beneficio dell’Egitto e la cooperazione con la Alexandria Shipyard Company per costruire navi militari. Si prevede inoltre la creazione di una città residenziale come futura espansione della regione di Jarjoub, nonché la bonifica dei terreni agricoli su cui si basano alcune industrie, come quella dell'olio, dell'imballaggio dei prodotti agricoli, e la creazione di una fabbrica tessile. (Cae)