Business News: fonti "Nova", importazioni in Tunisia da Russia +140 percento a gennaio-ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre le importazioni verso la Tunisia hanno registrato una flessione generalizzata da gennaio a ottobre 2023, quelle dalla Russia sono aumentate del 140 per cento rispetto ai dieci mesi dell’anno precedente, con una quota di mercato del 9,1 per cento ed un valore totale di oltre 6 miliardi di dinari (circa 1,8 miliardi di euro) in dieci mesi. Anche le esportazioni dalla Tunisia verso la Russia sono aumentate del 28,5 per cento. Lo si apprende dai dati dell’Istituto nazionale statistiche (Ins) di Tunisi visionati da “Agenzia Nova”. In generale, le esportazioni di prodotti raffinati della Russia verso i Paesi dell’Africa, nonostante le sanzioni occidentale imposte dopo l’offensiva all’Ucraina, sono aumentate di 14 volte in poco più di un anno. La Tunisia, in particolare, ha importato quasi 77 mila barili al giorno (bpd) di gasolio e diesel russo a febbraio 2023, rispetto ai 20 mila barili al giorno di gennaio. (Tut)