- L’agenzia S&P Global Ratings ha corretto al rialzo la previsione di crescita economica dell’India per l’anno fiscale 2023-24, iniziato ad aprile, dal sei al 6,4 per cento. Per l’esercizio successivo, invece, la stima è stata abbassata dal 6,9 al 6,4 per cento. Le proiezioni sono contenute nell’ultimo outlook sull’area Asia-Pacifico. (Inn)