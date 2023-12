Business news: Cina, Xi a Shanghai potrebbe tenere riunione su sviluppo cintura economica Yangtze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, dovrebbe presiedere un incontro con i funzionari di tre province (Jiangsu, Zhejiang e Anhui) durante la sua permanenza a Shanghai, allo scopo di incentivare ulteriori sforzi per lo sviluppo della Cintura economica del fiume Yangtze. Lo riferiscono fonti riservate al quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", secondo cui l'incontro potrebbe tenersi con la partecipazione di funzionari pechinesi di rango ministeriale. Stando a quanto riferito dalle fonti, Xi potrebbe invocare la creazione di nuove politiche per incentivare il coordinamento tra le amministrazioni e incentivare l'integrazione nella regione del delta del fiume Yangtze, un'area con una popolazione di 240 milioni di abitanti. La regione del delta del fiume Yangtze, che comprende Shanghai, la parte meridionale del Jiangsu e le zone settentrionali di Zhejiang e Jiangxi, è considerata in diretta competizione con l'Area della Grande Baia di Guangdong, Hong Kong e Macao per l'attrazione di talenti e capitali. Nel 2021, la regione ha generato un Prodotto interno lordo (Pil) di 4.300 mila miliardi di dollari, pari a quasi quello del Giappone. (Cip)