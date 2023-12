Business news: Cina, attività manifatturiera in calo per il secondo mese consecutivo a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività manifatturiera della Cina si è contratta per il secondo mese consecutivo a novembre, periodo in cui l'Indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) è sceso a 49,4 punti contro i 49,5 di ottobre. Lo si apprende dai dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Il sottoindice dei nuovi ordini si è contratto per il secondo mese consecutivo, mentre i nuovi ordini dall'estero risultano in calo da nove mesi. "La lettura odierna dell'indice aumenterà ulteriormente le aspettative nei confronti del sostegno politico", ha affermato Zhou Hao, capo economista del fornitore di servizi di gestione patrimoniale Guotai Junan International. "La politica fiscale sarà sotto i riflettori nel prossimo anno e sarà attentamente monitorata dagli operatori di mercato", ha aggiunto. (Cip)