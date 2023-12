Business News: Algeria, via libera all'importazione di auto di 13 marchi europei e asiatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Industria dell’Algeria ha concesso le autorizzazioni definitive per l'importazione di veicoli di 13 marchi europei e asiatici, tra cui le francesi Peugeot e Renault, e le giapponesi Suzuki e Toyota. Lo ha dichiarato oggi all'emittente "Echourouk" Mokdad Aggoun, direttore centrale del dipartimento di Intelligence economica del ministero dell'Industria algerino e presidente della segreteria tecnica incaricata del fascicolo automobilistico del dicastero. La sudcoreana Hyundai ha espresso il proprio interesse ad avviare una produzione di automobili in Algeria, ha riferito Aggoun, secondo cui la forte presenza di marchi cinesi è "dovuta al loro desiderio di investire" nel Paese nordafricano. "L'importazione sarà temporanea in attesa del passaggio alla produzione", ha aggiunto il funzionario del dicastero algerino, prevedendo l'ingresso di 180 mila veicoli nel Paese nel prossimo futuro. (Ala)