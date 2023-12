Portogallo: presidente de Sousa, governo uscente potrà agire per garantire erogazione fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del governo portoghese verranno formalizzate il 7 dicembre e il Parlamento verrà sciolto anticipatamente il 15 gennaio. Lo ha dichiarato il presidente portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa. Da giovedì prossimo, quindi, il governo del premier Antonio Costa proseguirà la sua attività per il solo disbrigo degli affari correnti, non più autorizzato a prendere decisioni di indirizzo politico a lungo termine. Il capo dello Stato consentirà però che l’esecutivo uscente approvi le misure necessarie a garantire l’accesso del Paese alle risorse del Fondo di ripresa e resilienza europeo. “Su tutto quello che riguarda i fondi per la ripresa dell’Ue sarò molto aperto e generoso. Non possiamo perdere milioni di euro”, ha dichiarato de Sousa. Costa ha rassegnato le sue dimissioni lo scorso 7 novembre in relazione a un'indagine per corruzione. Il presidente ha già annunciato in precedenza che le elezioni politiche anticipate si terranno il 10 marzo prossimo. (Spm)