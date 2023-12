Roma: assessora Rifiuti, termovalorizzatore sarà impianto che rispetta ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In replica alla protesta dell'Unione dei comitato contro l'inceneritore di oggi in piazza del Campidoglio, l'assessora all'Ambiente e ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in una nota spiega: "L'impianto di Santa Palomba sarà realizzato adottando le migliori tecnologie disponibili, in grado di garantire il pieno rispetto dei limiti previsti per le emissioni in atmosfera e tutelare l'ambiente dai possibili inquinamenti. Il Piano Rifiuti di Roma prevede inoltre obiettivi molto ambiziosi per la raccolta differenziata che non subirà dunque nessun rallentamento per la costruzione dell'impianto che anzi sarà l'unica possibilità con cui smaltire la quantità di rifiuti residui". (segue) (Com)