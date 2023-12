Medio Oriente: Hamas, non libereremo altri ostaggi prima di cessate il fuoco completo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista Hamas non rilascerà altri ostaggi senza un cessate il fuoco completo e la liberazione di tutti i prigionieri palestinesi. Lo ha dichiarato il capo dell'ufficio politico Saleh al Arouri in un’intervista esclusiva all’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, aggiungendo che al momento non sono in corso negoziati per una tregua. "Israele ha deciso di non voler rinnovare i contatti per uno scambio di prigionieri basato su nuovi termini", ha spiegato Al Arouri. Secondo l’alto ufficiale, Hamas ha rilasciato tutte le donne e i minori detenuti come ostaggi e “ora rimangono solo uomini e soldati”. (Res)