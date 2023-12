Business news: Cina-India, Alipay cede partecipazione in Zomato per 400 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei pagamenti telematici cinese Alipay ha intrapreso una procedura di accelerated bookbuilding (Abb) da 400 milioni di dollari per vendere la sua partecipazione nell’azienda indiana di consegne Zomato. La notizia sulla cessione delle quote societarie agli investitori istituzionali fa seguito alle indiscrezioni trapelate sulla stampa internazionale, secondo cui Alipay era pronta a vendere la sua partecipazione del 3,4 per cento in Zomato conducendo operazioni in blocco sulle borse indiane. (Cip)