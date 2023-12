Business news: Ocse, crescita economica Usa rallenterà all'1,5 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica degli Stati Uniti si attesterà al 2,4 per cento nel 2023, prima di rallentare all'1,5 per cento nel 2024 e di registrare una lieve accelerazione all'1,7 per cento l'anno successivo. Lo prevede l'ultimo rapporto sulle prospettive economiche globali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La crescita del consumo privato e degli investimenti negli Usa dovrebbe moderarsi per effetto dell'irrigidimento delle politiche monetarie e delle condizioni finanziarie. Anche la crescita dell'occupazione dovrebbe rallentare in risposta a una più debole domanda, con un tasso di disoccupazione che dovrebbe lievitare fino alla prima metà del 2024. Secondo le stime dell'Ocse, l'inflazione continuerà a diminuire, consentendo un allentamento della politica monetaria nella seconda metà del 2024 e una ripresa della domanda interna nel 2025. Le prospettive di crescita potrebbero tuttavia peggiorare se gli effetti dell'aumento dei tassi d'interesse dovessero rivelarsi più forti del previsto. Stando all'Ocse, il deficit di bilancio si ridurrà nel corso del 2024 ma resterà comunque alto, mentre la pressione fiscale a lungo termine continuerà a crescere. (Res)