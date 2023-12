Business news: Ocse, crescita Cina registrerà moderata ripresa del 5,2 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Cina registrerà una moderata ripresa del 5,2 per cento nel 2023, per poi rallentare al 4,7 nel 2024 e al 4,2 per cento nel 2025. Sono le stime contenute nel rapporto sulle prospettive economiche dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). La crescita dei consumi rimarrà probabilmente contenuta, nel quadro delle fosche prospettive nel mercato del lavoro e della persistente fragilità nel comparto immobiliare, contraddistinto da un calo degli investimenti e da continue tensioni finanziarie. Le sanzioni commerciali potrebbero inoltre incidere sulle operazioni delle aziende operanti nel segmento dell'alta tecnologia, mentre le esportazioni rimarranno deboli nel quadro della lenta crescita globale. Continuerà a rimanere contenuta anche l'inflazione sui prezzi al consumo, anche se appare improbabile una deflazione prolungata. (Cip)