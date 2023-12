Guinea-Bissau: presidente Embalo, violenze di giovedì sono state un "tentativo di golpe" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì scorso membri della Guardia nazionale hanno fatto irruzione in una stazione di polizia per prelevare il ministro delle Finanze, Souleiman Seidi, e il segretario al Tesoro, Antonio Monteiro, i quali erano stati interrogati sul ritiro di 10 milioni di dollari dai conti statali ed erano stati detenuti su ordine dei pubblici ministeri, nominati dal presidente Embalo. Quest'ultimo ha annunciato che lunedì prossimo sarà formata una commissione d'inchiesta per indagare sull'accaduto. Negli scontri tra membri della Guardia nazionale e forze speciali della guardia presidenziale sono morte almeno due persone. La Guardia nazionale è sotto il controllo del ministero degli Interni che, come la maggior parte dei ministeri del Paese, è dominato dal partito Partito africano per l'indipendenza della Guinea e di Capo Verde (Paigc), la cui coalizione ha vinto le elezioni del giugno 2023. Da quando ha ottenuto l’indipendenza dal Portogallo nel 1974, la Guinea-Bissau ha assistito a una serie di colpi di Stato e tentativi di golpe. Embalo, eletto per un mandato di cinque anni nel dicembre 2019, era già sopravvissuto a un fallito rovesciamento nel febbraio 2022. (Res)