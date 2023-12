Business news: Elon Musk ai grandi inserzionisti di X, “basta ricatti, andate al diavolo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elon Musk, nella sua prima intervista con i media mainstream dal contestatissimo messaggio pubblicato su X all'inizio di questo mese, che lo ha esposto ad accuse di antisemitismo, si è scusato per quello che ha definito il suo post sui social media più "stupido" di sempre, ma ha anche rivolto un durissimo attacco alle grandi aziende che si pubblicizzano sul social network, che ha accusato di ricattare la piattaforma al pari di diverse autorità statali. "Non sono io a volere che facciano pubblicità (su X)", ha detto Musk nel corso di un intervento al New York Times DealBook Summit a New York, riferendosi ai grandi inserzionisti della piattaforma. "Se qualcuno sta cercando di ricattarmi con la pubblicità o con i soldi, vada al diavolo. Vada a farsi fo**ere, è chiaro?" ha detto il miliardario, che poi si è rivolto sarcasticamente all’amministratore delegato di Disney, Bob Iger, intervenuto al medesimo evento: "Hey Bob, se sei in platea, ecco quello che penso”. In platea sedeva invece l’amministratrice delegata di X, Linda Yaccarino. Nel corso di una conversazione durata oltre un'ora, Musk ha affermato di non avere problemi a essere odiato: "Odiate pure", ha detto. "C'è una vera debolezza nel voler piacere a tutti i costi”. (Was)