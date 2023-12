Business news: Usa, la spesa per i consumi rallenta allo 0,2 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa per i consumi negli Stati Uniti ha rallentato allo 0,2 per cento nel mese di ottobre, dopo l'aumento dello 0,7 per cento registrato a settembre. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Commercio. L'incremento della spesa dei consumatori è il più moderato dal maggio scorso. Il dato, scrive il "Wall Street Journal", è legato alla flessione nella crescita degli stipendi, ai più alti tassi d'interesse, all'inflazione, all'erosione dei risparmi accumulati durante la pandemia e alla ripresa dei pagamenti dei debiti studenteschi. (Was)