Business news: Cina, l'Ue chiederà a Xi d'intervenire su 13 imprese che aggirano sanzioni alla Russia

- I leader dell'Unione europea chiederanno personalmente al presidente della Cina, Xi Jinping, d'intervenire su 13 compagnie del Paese asiatico accusate di aggirare le sanzioni internazionali contro la Russia. Lo rivela il quotidiano "South China Morning Post", edito a Hong Kong. La questione dovrebbe essere sollevata in occasione della visita a Pechino che i massimi vertici comunitari - il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l'Alto rappresentante della politica estera e di sicurezza, Josep Borrell - hanno in programma il 7 e l'8 dicembre prossimi. La risposta del presidente cinese, sostengono le fonti consultate dal quotidiano, determineranno se le aziende interessate saranno identificate pubblicamente e colpite dal prossimo pacchetto di sanzioni. A chiedere di parlarne direttamente con la leadership del Partito comunista cinese - in occasione di una riunione tra gli ambasciatori avvenuta a Bruxelles - sono stati importanti Stati membri dell'Ue, tra i quali vengono citati Francia e Germania. (Res)