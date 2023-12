Milano: Forestami, piantagioni collettive cittadini in Via Bovisasca, Bollate e Rosate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forestami, il progetto di forestazione urbana con l'obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di alberi entro il 2030, ha reso oggi molti cittadini protagonisti del futuro del verde di Milano e della Città metropolitana. Infatti, la mattinata di sabato 2 dicembre è stata all'insegna delle piantagioni collettive, momenti partecipati per i cittadini di tutte le età per avvicinarsi al tema della forestazione urbana. Molti dei partecipanti sono stati anche "custodi" nell'ambito dell'iniziativa congiunta di Forestami, Legambiente Lombardia ed Ersaf Custodiscimi, che li ha visti prendersi cura di una piantina forestale per 7 mesi per poi restituirla per i progetti di Forestami. Le piantagioni di Forestami di oggi hanno interessato via Bovisasca a Milano e i Comuni di Rosate e Bollate. In via Bovisasca a Milano c'è un'area prevalentemente a prato dove sono cresciuti in maniera spontanea degli arbusti e in passato sono stati piantati degli alberi. C'è qui una necessità di riqualificazione paesaggistica e non solo, considerando la vicinanza alla linea ferroviaria e ad alcuni stabili in disuso. Il progetto Forestami, curato nella messa a terra e nella manutenzione dalla Cooperativa Solaris, prevede la realizzazione di un'area boscata composta da 800 piante, di cui 500 alberi (farnia, cerro, olmo bianco, bagolaro, ciliegio canino, carpino bianco, ciliegio, acero campestre, frassino maggiore) e 300 arbusti (nocciolo, evonimo europeo, salice rosso, corniolo e ligustro) su una superficie complessiva di oltre 4mila metri quadri. L'obiettivo è quello di ridurre l'isola di calore e dunque le alte temperature nel quartiere in cui si inserisce. (segue) (Com)