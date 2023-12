Milano: sulla A8 chiusure dalle 21 di martedì 5

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di martedì 5 alle 5 di mercoledì 6 dicembre, sarà completamente chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza; sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8, o allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. (Com)