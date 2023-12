Medio Oriente: Netanyahu, unico modo per distruggere Hamas è offensiva di terra a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato che l'unico modo per raggiungere l'obiettivo di distruggere il movimento islamista palestinese Hamas è quello di continuare con l'invasione di terra nella Striscia di Gaza. Lo ha detto durante una conferenza stampa, secondo quanto riferiscono i media israeliani. Netanyahu ha dichiarato che la guerra proseguirà fino al raggiungimento di questo obiettivo, aggiungendo che continuerà anche a lavorare per liberare gli ostaggi ancora trattenuti nell'exclave palestinese. "Faremo di tutto per riportarli a casa, per portare a termine questa missione, ma anche per distruggere Hamas e per garantire che non sia più una minaccia per noi e che non ci sia nessun gruppo che minacci Israele da Gaza", ha dichiarato il primo ministro. (Res)