- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al dodicesimo Congresso nazionale di Legambiente. Auditorium del Massimo, via Massimiliano Massimo 1 a Roma (ore 9:30)- L'assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari partecipa a "Sportintegra": la festa dello sport integrato e inclusivo, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. Comitato Italiano Paralimpico in via delle Tre Fontane, 27 a Roma (ore 10)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa alla Festa dei colori, a cura di Abraxa Teatro. Largo Montanari a Roma (ore 11)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi in occasione dell'evento conclusivo del Centenario di San Saba partecipa alla scopertura della targa dedicata a Quadrio Ferruccio Pirani. Piazza Bernini a Roma (ore 12:15)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa al Laboratorio del Riciclone. Piazza Mancini a Roma (ore 14)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi assiste allo spettacolo del clown Gustavo La Vita. Piazza San Giovanni Bosco a Roma (ore 16)VARIE- Memorial Fabio Gori, trofeo di nuoto promosso dall'Unione Sportiva delle Acli di Roma e provincia, con il patrocinio del Comitato Regionale del Coni Lazio. Centro Federale Polo Natatorio di Ostia Lido, in Via delle Quinqueremi 100 a Roma (ore 9)(Rer)