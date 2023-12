Imprese: Aci, nuova campagna social per Giornata internazionale persone con disabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La disabilità – ha detto il presidente Aci Angelo Sticchi Damiani – non deve significare esclusione. L'impegno delle donne e degli uomini che lavorano per ACI è proprio quello di garantire accessibilità e inclusione anche a chi si trovi in questa delicata condizione, con particolare riguardo al versante che l'Automobile Club presidia, quello della mobilità che deve essere un diritto per chiunque. Campagne come #tuttonormale costituiscono una parte fondamentale del nostro contributo per una società, anche in questo senso, più giusta e accogliente". (Com)