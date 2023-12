Milano: De Corato (Fd'I), arrestato truffatore casa MM, da polizia locale non solo multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Locale ha arrestato una persona per reato di truffa aggravata in quanto aveva affittato ad altra famiglia la casa popolare di Mm che era a lui stata assegnata. "Finalmente dal 2011 ad oggi, la Polizia Locale ha iniziato ad effettuare anche operazioni di sicurezza sul territorio e non solo multe. Fino ad oggi, tali interventi e soprattutto gli sgomberi, sono effettuati solamente da Polizia di Stato e Carabinieri". Lo comunica in una nota l'On. di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, sull'arresto di una persona che nel quartiere Gorla affittava ad altra Famiglia una casa popolare a lui assegnata. Però, aggiunge De Corato, "che senso ha arrestare persone per truffa di immobili di edilizia residenziale pubblica se poi il Comune assegna agli anarchici del Centro Sociale Lambretta, che sono abusivi per "eccellenza", uno stabile di 380 mq per 18 anni come quello di via Rizzoli 13/a? Ancora una volta, Granelli e compagni, hanno preso per i fondelli i milanesi e si sono tirati la zappa sui piedi da soli!" spiega De Corato. "Occorre subito attrezzare le Polizie Locali affinché possano intervenire - continua - entro le 48 ore successive all'occupazione, perché in quel lasso di tempo rientrava la flagranza di reato per cui si poteva e doveva agire più velocemente senza alcuna autorizzazione del Magistrato". In conclusione, De Corato domanda: "Dove sono finiti quei vigili? Sicuramente Granelli li avrà mandati in bicicletta a fare multe. Non è possibile che in città persone davvero bisognose ed in grave difficoltà, aspettano un alloggio (e sono regolarmente in graduatoria, ndr) da decenni e poi c'è chi specula e se ne approfitta degli alloggi che gli vengono assegnati!".(Com)