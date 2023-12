Venezuela-Guyana: Esequibo, Caracas respinge intervento Caricom e rivendica legittimità referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela respinge “categoricamente” il comunicato del segretariato generale della Comunità caraibica (Caricom) sulla controversia riguardante il territorio di Esequibo. La Caricom, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri venezuelano, “ignora intenzionalmente il fatto che la Corte internazionale di giustizia all’unanimità ha respinto il tentativo temerario della Guyana di limitare i diritti politici dei venezuelani ed evitare lo svolgimento del referendum indetto dall’Assemblea nazionale in linea con il diritto internazionale e unico strumento valido per affrontare la controversia, ovvero l’Accordo di Ginevra del 1966”. Caracas aggiunge che la Comunità caraibica tace sulla richiesta della Corte alla Guyana di desistere da azioni che possano aggravare la situazione. Inoltre, accusa l’organizzazione di essere diventata “una struttura disfunzionale e ideologizzata, con obiettivi distruttivi e asservita a interessi imperiali”. Infine la esorta all’obiettività e alla presa di distanza da Exxon Mobil e dagli Stati Uniti. (segue) (Vec)