Venezuela-Guyana: Esequibo, Caracas respinge intervento Caricom e rivendica legittimità referendum (4)

- La Comunità caraibica in un comunicato pubblicato dopo la sentenza della Corte internazionale di giustizia ha scritto di aspettarsi che il Venezuela la rispetti e non intraprenda azioni in violazione del diritto internazionale. L’organizzazione ha ricordato che la controversia Venezuela-Guyana è stata adeguatamente sottoposta alla Corte e ha chiesto che il Venezuela persegua le sue rivendicazioni nell’ambito della legge e del processo legale. Inoltre, ha fatto appello affinché i Caraibi siano rispettati come “zona di pace” e la tranquillità della regione non venga turbata. (Vec)