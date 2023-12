Cop28: presidente romeno, abbiamo emissioni di gas serra pro capite tra le più basse in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha emissioni di gas serra pro capite tra le più basse in Unione europea. Lo ha detto il presidente romeno Klaus Iohannis alla Cop28 di Dubai. Il capo dello Stato ha sottolineato il ferreo impegno del Paese nell'intensificare le misure per mitigare i cambiamenti climatici attraverso un approccio basato su energie rinnovabili ed energia nucleare. La Romania, ha continuato Iohannis, si propone di ridurre le emissioni di circa l'80 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo di avanzare rapidamente verso la neutralità climatica. (Rob)