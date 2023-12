Imprese: Aci, nuova campagna social per Giornata internazionale persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale delle persone con disabilità e in questa occasione Aci ha deciso di riproporre – con una declinazione differente rispetto alla precedente - una nuova campagna social destinata promuovere l'inclusione nella mobilità sicura e sostenibile. La campagna, sviluppata attraverso immagini di mobilità quotidiana di facile comprensione e di sicuro impatto, si intitola #tuttonormale ed è stata studiata per illustrare come chi si trova a vivere una situazione di disabilità affronta comunque gli stessi problemi, anche minimi, che tutti fronteggiano ogni giorno.