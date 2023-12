Imprese: Aci, nuova campagna social per Giornata internazionale persone con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini ripropongono scene della vita di ciascuno di noi, con persone con disabilità alle prese con piccoli contrattempi quotidiani, come aver perduto il telecomando o aver scoperto, una su un mezzo pubblico, di non avere l'abbonamento aggiornato. Questa campagna conferma l'impegno dell'Automobile Club d'Italia a fianco delle persone con disabilità in continuità con la precedente attività a livello mondiale, condivisa e promossa con la Fia, focalizzata sul principio universale di "tutti uguali nella mobilità". L'accessibilità e l'inclusività nella mobilità è infatti un tema sociale attuale di primaria importanza, basti pensare che solo in Italia – secondo i dati ufficiali Istat – le persone che soffrono di disabilità sono circa 3,1 milioni ovvero il 5,2 per cento della popolazione nazionale. Quasi la metà, un milione e mezzo, ha più di 75 anni. (segue) (Com)