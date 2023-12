Ponte Stretto: Ruotolo (Pd), opera costosa e dannosa, sono altre le priorità per il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo a Messina, come Partito Democratico, a dire forte e chiaro che ci batteremo ovunque, in Parlamento e nel Paese, contro il Ponte sullo Stretto: non sono queste le opere pubbliche di cui ha bisogno il Mezzogiorno. E non è questo il momento di buttare soldi per una mega opera inutile, dannosa e costosa: non solo il Ponte non migliorerà la mobilità tra le due sponde ma assorbirà risorse che dovrebbero essere investite per migliorare le infrastrutture di Calabria e Sicilia". Lo afferma Sandro Ruotolo, responsabile Informazione, cultura e memoria nella segreteria Pd, che sta partecipando al corteo nazionale 'Lo Stretto non si tocca', in corso a Messina per ribadire il no al Ponte. "Serve un migliore assetto idrogeologico, riduzione del rischio sismico, infrastrutture, formazione-lavoro per i giovani costretti ad emigrare. Questo - prosegue - non è il futuro, è invece un ritorno a un passato che nessuno rimpiange. Sul piano della trasparenza si è detto preoccupato il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Peppe Lombardo. E siamo preoccupati anche noi perché dove non c'è trasparenza la mafia è sempre pronta a offrire ulteriori illegalità e a infiltrarsi. Noi non lo permetteremo", conclude Ruotolo.(Rin)