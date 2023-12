Medio Oriente: Israele si prepara all’ offensiva di terra sulla Striscia di Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di Difesa di Israele (Idf) hanno dichiarato che il capo di Stato maggiore, Herzi Halevi, e il capo del servizio di sicurezza interno israeliano (Shin Bet), Ronen Bar hanno approvato i piani di battaglia per l'offensiva di terra sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, precisando che la dichiarazione è arrivata in seguito a una valutazione presso il comando sud a Beersheba. "Siamo concentrati sul proseguimento dello smantellamento del movimento islamista palestinese Hamas e sulla creazione di condizioni per il ritorno di altri ostaggi", ha dichiarato Halevi. (Res)