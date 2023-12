Giustizia: Meloni, indipendenza magistratura è base democrazia, non pericolo per maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Crosetto, ieri, anziché ritirare le sue gravi affermazioni, ha rincarato la dose leggendo in aula alcune dichiarazioni che il segretario di Magistratura Democratica aveva reso durante un incontro pubblico a Palermo, in cui si sosteneva che la magistratura ha la sua autonomia e deve difendere i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, anche quando è la maggioranza ad attaccarli. Crosetto l'ha riferito come se fosse una cosa grave. Ma è la base di una democrazia: che non è la dittatura della maggioranza, ma si misura proprio nella tutela che garantisce ai diritti delle minoranze". Lo scrive Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico.(Rin)