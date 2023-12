Alitalia: Fit-Cisl, in poche righe si cancellano anni di storia penalizzando lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I licenziamenti, insieme alle significative rimodulazioni verso il basso degli assegni di indennità, appaiono un coordinato disprezzo nei confronti di persone che per decenni hanno lavorato con dedizione e sacrificio per garantire l'esercizio delle attività di quella che era la nostra compagnia di bandiera - sottolinea ancora Pellecchia e conclude - chiederemo a breve un incontro con i Ministeri competenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro, Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e, allo stesso tempo, solleciteremo la proprietà affinché ritiri la procedura di licenziamento avviata ieri dai commissari" conclude Pellecchia. (Com)