Roma: Lepidini (Comitato No Inceneritore), riempita piazza del Campidoglio

- In occasione della manifestazione contro il termovalorizzatore di Roma "avevamo detto che sarebbe stato il nostro giorno e il nostro giorno è stato. Abbiamo riempito piazza del Campidoglio, di mamme e i loro figli, delle persone colpite, di striscioni e dei comitati tutti riuniti nell'Unione contro l'inceneritore". È quanto dichiara in una nota Alessandro Lepidini, portavoce del Comitato No Inceneritore a Santa Palomba. "Era giusto essere qui perché davanti all'arroganza di chi ha pubblicato la gara a pochi giorni dall'udienza del Consiglio di stato abbiamo ritenuto necessario dare questa risposta - aggiunge -. Abbiamo rivendicato il nostro diritto alla salute, il rispetto del diritto dell' ambiente e il diritto al futuro per noi e per i nostri figli. Dal Campidoglio- prosegue Lepidini - ho pubblicamente sfidato Gualtieri a un confronto televisivo, perché i suoi argomenti sono ormai privi di qualsiasi fondamento. Difenderemo Santa Palomba fino alla fine perché ne abbiamo tutto il diritto davanti alla barbarie dell'inceneritore di cui Gualtieri è la logora maschera". (Com)