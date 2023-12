Medio Oriente: vicepresidente Usa incontra leader Egitto, Qatar, Emirati e Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente delgli Stati Uniti, Kamala Harris, a margine della Cop28 di Dubai, ha avuto colloqui separati sulla situazione in Medio Oriente con alcuni leader della regione: il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, al Nahyan, e il re di Giordania, Abdullah II. Lo riferisce la Casa Bianca. Harris ha ringraziato Al Sisi, Al Thani e re Abdullah per gli sforzi volti a garantire un accordo tra Israele e Hamas che ha portato a una pausa prolungata nei combattimenti, al rilascio di più di cento ostaggi, compresi cittadini statunitensi, e a un aumento dell’afflusso dell’assistenza umanitaria a Gaza, prima che la pausa fosse violata da Hamas. La vicepresidente ha assicurato che gli Stati Uniti rimarranno impegnati a perseguire il rilascio di tutti gli ostaggi in collaborazione con i partner regionali e che non permetteranno il trasferimento forzato dei palestinesi da Gaza o dalla Cisgiordania, l’assedio di Gaza o il ridisegno dei confini di Gaza. (segue) (Was)