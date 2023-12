Medio Oriente: vicepresidente Usa incontra leader Egitto, Qatar, Emirati e Giordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Harris, ribadendo il sostegno a una soluzione a due Stati e invocando un’Autorità nazionale palestinese “rivitalizzata”, ha discusso anche delle idee statunitensi per la ricostruzione e il futuro di Gaza, chiarendo che Hamas non può controllarla perché ciò è “insostenibile per la sicurezza di Israele, il benessere del popolo palestinese e la sicurezza regionale”. Nell’incontro col presidente emiratino è stata sottolineata anche l’importanza di “dissuadere qualsiasi attore statale e non statale dal cercare di espandere il conflitto”. Harris si è inoltre congratulata con Al Nahyan per il successo della Cop28 e ha accolto con favore la creazione del Fondo Alterra. (Was)