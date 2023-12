Business news: Pakistan, tasso di inflazione annuale rimane superiore al 40 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Pakistan il tasso annuale di inflazione è rimasto superiore al 40 per cento per la seconda settimana consecutiva, principalmente a causa del massiccio aumento dei prezzi del gas. Lo riferisce l'ufficio statistico nazionale, ricordando che nella settimana terminata il 23 novembre l'inflazione si è attestata al 41,1 per cento. Dopo i prezzi del gas, al momento aumentati di oltre 1.100 per cento rispetto ad un anno fa, fra gli articoli i cui prezzi sono aumentati di più ci sono le sigarette (94 per cento), la farina di frumento (88,2 per cento), il riso basmati spezzato (76,6 per cento). (Inn)