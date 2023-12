Venezuela-Guyana: Esequibo, Caricom chiede a Caracas di rispettare sentenza Cig (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della cosiddetta Guyana Esequiba è peraltro uno dei rari temi su cui governo e opposizioni si mostrano allineati, una battaglia che le parti si sono nuovamente impegnate a combattere in occasione del nuovo tavolo negoziale aperto a metà ottobre alle isole Barbados. La Guyana ha da parte sua sempre rivendicato il pieno diritto "di effettuare attività di sviluppo economico in qualsiasi parte del territorio sovrano o in qualsiasi territorio marittimo corrispondente". Il presidente Alì ha peraltro avvertito che "qualsiasi tentativo unilaterale del Venezuela di restringere l'esercizio di sovranità della Guyana è totalmente irrispettoso dell'Accordo di Ginevra e del diritto internazionale". (segue) (Vec)