Giustizia: Cantalamessa (Lega), accusato di stupro Caivano esce dal carcere, fare luce

- "Presenteremo un'interrogazione urgente al ministro della Giustizia per fare luce sulla notizia della scarcerazione di uno dei protagonisti, secondo i pm, dello stupro di Caivano". Lo dichiara in una nota il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Antimafia. "Riteniamo preoccupante - prosegue - ciò che sta accadendo in queste ore: come è possibile che il gip abbia disposto gli arresti domiciliari per una persona che, secondo la Procura di Napoli Nord, sarebbe non solo colpevole ma rappresenterebbe anche un pericolo? Abbiamo visto quanto sia importante applicare le misure a tutela delle vittime di abusi, di recente abbiamo approvato gli ultimi provvedimenti in difesa delle donne e quelli a contrasto della criminalità minorile, temi sui quali la Lega è sempre stata in prima linea. Non possiamo vanificare tutti gli sforzi che stiamo facendo per contrastare le violenze e la delinquenza giovanile". Auspichiamo dunque, nel rispetto delle decisioni della magistratura, sia presto chiarito il motivo di questo provvedimento", conclude Cantalamessa.(Rin)