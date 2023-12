© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Rafforzeremo sempre di più la nostra presenza in tutto il Nord-Est”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Ringrazio la squadra di Forza Italia in Veneto per le occasioni di confronto avute oggi a Verona e Vittorio Veneto su temi importanti come la lotta alla violenza contro le donne, l’agricoltura e l’ambiente”, ha scritto il ministro su X. (Res)