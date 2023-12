Molise: Gasparri (FI), a Francesco Roberti gli auguri per un pronto ristabilimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Sono lieto di aver ricevuto notizie confortanti sullo stato di salute del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e dell'ottima riuscita dell'intervento a cui è stato sottoposto presso l'ospedale di Chieti. A Francesco Roberti gli auguri per un pronto ristabilimento nella certezza, che anche i medici mi hanno dato, della sua pronta operatività". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. "Gli saremo a fianco perché la sua opera di buon governo del Molise, appena avviata, prosegua con i migliori risultati. Sulle condizioni di Francesco ho ricevuto informazioni ampiamente rassicuranti e aspetto di sentirlo nelle prossime ore per confermargli, non solo l'amicizia ma il totale sostegno di Forza Italia alla sua opera che sarà decisiva per il futuro della Regione", conclude. (Rin)