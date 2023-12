Maltempo: domani allerta arancione in Emilia-Romagna, gialla in cinque regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ allerta arancione domenica 3 dicembre in Emilia-Romagna per rischio idraulico nella pianura modenese. Lo riferisce il bollettino della Protezione civile. Allerta gialla in cinque regioni: Emilia Romagna nella pianura reggiana e pianura reggiana di Po; Lombardia nella bassa pianura orientale; in Veneto sul Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini. Allerta gialla per rischio temporali in Molise sulla Litoranea e in Puglia sul Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle. (Rin)