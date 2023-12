Lombardia: Fontana, Artigiano in Fiera utile per nuove collaborazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore ha definito l’appuntamento avvenuto in Fiera “utile e soprattutto propedeutico a sviluppare nuove collaborazioni in grado di produrre benefici reciproci in vari settori”. Il presidente della Regione Lombarda, Attilio Fontana, ha incontrato oggi, nell’ambito dell’inaugurazione dell’Artigiano in Fiera, il ministro del Turismo della Tunisia, Mohamed Moez Belhassine. “Primo fra tutti - ha aggiunto il governatore Fontana - ovviamente il turismo, ma sottolineerei anche la formazione e soprattutto la valorizzazione delle attività artigiane, ambiti nei quali con il ministro abbiamo gettato le basi per approfondire ragionamenti che miriamo a trasformare in azioni concrete” ha concluso. (Com)