Medio Oriente: si intensificano gli attacchi sulla Striscia di Gaza

- Nella notte tra venerdì e sabato le Forze di difesa d’Israele (Idf) hanno colpito più di 400 obiettivi nella Striscia di Gaza. In particolare i raid aerei si sono concentrati nell'area di Khan Yunis, nel sud dell’exclave palestinese. In mattinata le Idf hanno ordinato l’evacuazione di diverse località del nord della Striscia come Jabalia, Al Zaytoun e Al Shuja'iya. Poco dopo, secondo media palestinesi, un attacco aereo israeliano ha provocato un centinaio di morti nel campo profughi di Jabalia. Secondo Hamas si sarebbe verificato anche un attacco al quartiere di Shejaiyeh, nella parte orientale di Gaza City, che avrebbe causato circa 300 morti. Sul fronte settentrionale, al confine tra Israele e Libano, continuano gli scontri tra lo stato ebraico e il partito sciita filo-iraniano Hezbollah. Israele ha emesso restrizioni di movimento per i cittadini dell’Alta Galilea, a causa di possibili attacchi. Le Idf hanno inoltre affermato di aver identificato lanci verso le loro postazioni nella zona del confine libanese a cui hanno risposto con aerei, colpi di mortaio e artiglieria. Si sono verificati incidenti anche in Siria, dove l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), centro di monitoraggio con sede a Londra, ha annunciato che due siriani affiliati a Hezbollah sono stati uccisi da attacchi aerei israeliani nell’area di Al Sayida Zeinab, a dieci chilometri da Damasco. Sempre in Siria due ufficiali del corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica, i pasdaran, sono stati uccisi dalle forze israeliane durante una missione. (segue) (Res)