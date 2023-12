Medio Oriente: si intensificano gli attacchi sulla Striscia di Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Yoav Gallant, ha affermato che le Forze di difesa d’Israele (Idf) stanno allargando il raggio d’azione delle operazioni nella Striscia di Gaza da quando sono ripresi i combattimenti e che questo raggiungerà ogni luogo necessario. Nel frattempo in Israele ci sono state due proteste per chiedere le dimissioni del primo ministro, Benjamin Netanyahu, accusato di essere responsabile del fallimento della sicurezza che ha permesso il verificarsi dell’attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre. Una manifestazione si è svolta a Tel Aviv e una seconda davanti alla casa del premier a Cesarea, durante la quale sei persone sono state arrestate. Il Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi in seguito all’attacco di Hamas ha richiesto un incontro con il gabinetto di Guerra per ricevere un aggiornamento dopo la fine della tregua e la ripresa dei combattimenti nella Striscia di Gaza. Stasera Netanyahu terrà una conferenza stampa televisiva alle 20:15 (ora israeliana, 19:15 ora italiana) durante la quale risponderà alle domande della stampa israeliana. (segue) (Res)