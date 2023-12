Medio Oriente: si intensificano gli attacchi sulla Striscia di Gaza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano internazionale i tentativi di ristabilire un accordo di tregua non sembrano andare a buon fine. Il capo dell'agenzia di intelligence (Mossad), David Barnea, ha ordinato alla sua squadra a Doha, in Qatar, di tornare in Israele. La decisione, presa su indicazione del primo ministro Benjamin Netanyahu, è stata causata dall’impasse dei negoziati. Da parte sua, il presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan, ha dichiarato che l’opportunità di arrivare alla pace è sfumata a causa dell’intransigenza di Israele, ma che tuttavia non abbandonerà gli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco e una soluzione duratura al conflitto. Questa sera infine, il presidente francese Emmanuel Macron sarà in Qatar per un colloquio con l'emiro Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, allo scopo di assistere nel negoziato di una nuova tregua e al rilascio di altri ostaggi da parte di Hamas. (Res)